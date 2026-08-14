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14.08.2026 06:31:29
jigjp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
jigjp veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,19 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,10 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte jigjp einen Umsatz von 3,70 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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