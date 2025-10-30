Jihua Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jihua Group präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Jihua Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,31 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 35,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at