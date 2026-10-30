Jilin Expressway: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jilin Expressway hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jilin Expressway 339,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 356,8 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at