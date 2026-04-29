Jilin Expressway vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jilin Expressway präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,06 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,060 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent auf 265,0 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 251,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at