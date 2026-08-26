Jilin Forest Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jilin Forest Industry hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 438,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 18,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 369,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at