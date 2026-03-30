Jilin Forest Industry legte Quartalsergebnis vor

Jilin Forest Industry hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 236,0 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jilin Forest Industry 294,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,020 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jilin Forest Industry 1,26 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,17 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,020 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 1,27 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at