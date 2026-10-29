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29.10.2026 06:31:29
Jilin Forest Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jilin Forest Industry präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,33 Prozent auf 420,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 338,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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