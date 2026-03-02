Jilin Joinature Polymer A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jilin Joinature Polymer A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 102,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,100 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Jilin Joinature Polymer A ein Gewinn pro Aktie von 0,320 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 309,16 Millionen CNY, während im Vorjahr 276,23 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

