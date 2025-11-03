Jilin Joinature Polymer A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jilin Joinature Polymer A hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im letzten Jahr hatte Jilin Joinature Polymer A einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 74,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at