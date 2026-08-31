Jilin Joinature Polymer A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jilin Joinature Polymer A veröffentlichte am 29.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,03 Prozent auf 66,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jilin Joinature Polymer A 66,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at