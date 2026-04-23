Jilin OLED Material Tech A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jilin OLED Material Tech A lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,32 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at