Jilin OLED Material Tech A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jilin OLED Material Tech A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 CNY, nach -0,050 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 177,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 187,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,320 CNY gegenüber 0,360 CNY je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 576,89 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 526,47 Millionen CNY im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,510 CNY und einen Umsatz von 705,62 Millionen CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at