Jilin OLED Material Tech A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jilin OLED Material Tech A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jilin OLED Material Tech A 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 144,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 108,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at