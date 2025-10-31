Jilin Sino-Microelectronis informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jilin Sino-Microelectronis stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CNY, nach 0,040 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Jilin Sino-Microelectronis im vergangenen Quartal 492,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jilin Sino-Microelectronis 491,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at