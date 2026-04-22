Jilin Sino-Microelectronis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jilin Sino-Microelectronis präsentierte am 20.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,06 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Jilin Sino-Microelectronis mit 0,060 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent auf 666,2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 637,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at