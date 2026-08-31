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31.08.2026 06:31:29
Jilin Yatai Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Jilin Yatai Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jilin Yatai Group -0,110 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 1,51 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,01 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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