NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.07.2026 12:33:41
Jim Chanos Says Nvidia Is Effectively Financing Its Own AI Chip Sales in Reported OpenAI Deal
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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24.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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24.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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24.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
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24.07.26
|Gute Stimmung in New York: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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