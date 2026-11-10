AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
10.11.2026 07:05:49
Jim Cramer Calls AMD a Winner After 13% Surge, But Warns US Data Center Roadmap Is 'Suspect'
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
09.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels deutlich zu (finanzen.at)
|
09.11.26
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
09.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|446,45
|-1,63%