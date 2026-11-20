NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.11.2026 08:06:13
Jim Cramer Flags 'Real Battle' for SpaceX With Nvidia as Anthropic, Google Spend Billions on Compute: 'I Can't Blame Elon Musk...'
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