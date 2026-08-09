Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.08.2026 21:11:00
Jim Cramer Just Reminded Everyone About the Most Important Aspect of Investing in SpaceX
Jim Cramer is a former hedge fund manager who has built a reputation for dissecting balance sheets with theatrical flair and delivering rapid-fire opinions about stocks. As the face of CNBC's Mad Money, Cramer's talent is translating complex market dynamics into accessible, high-energy commentary. With that said, his style can sometimes feel more like entertainment than disciplined analysis.Still, investors pay enough attention to Jim Cramer that his commentary can move sentiment. This week, shares of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) took a sharp tumble after the company reported earnings. Following this move, Cramer offered a strikingly patient take, framing the SpaceX dip as far more interesting than a routine sell-off.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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07.08.26
|Tesla-Aktie Jefferies sieht schwächere Gewinne und senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Elon Musk: Tesla gelingt in Deutschland nur ein Mini-Comeback (Spiegel Online)
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06.08.26
|SpaceX makes a splash and China scores a memory win (Financial Times)
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05.08.26
|WDH/ROUNDUP 5: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
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05.08.26
|ROUNDUP 3: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
05.08.26
|WDH/ROUNDUP 2: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|285,95
|0,79%