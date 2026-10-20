AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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20.10.2026 14:27:17
Jim Cramer Passes on AppLovin: 'In the Crosshairs of Alphabet'
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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20.10.26
|Erste Schätzungen: AppLovin zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
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15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
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13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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05.10.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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05.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.