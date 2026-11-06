Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
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06.11.2026 13:41:56
Jim Cramer Picks DuPont Over Xylem, Has Cold Feet on Lam Research
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Nachrichten zu Xylem Inc.
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04.11.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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28.10.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xylem von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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27.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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27.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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21.10.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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14.10.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xylem-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Xylem Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|DuPont de Nemours
|40,97
|-2,55%
|Lam Research Corp.
|180,26
|8,25%
|Xylem Inc.
|87,80
|-1,25%
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