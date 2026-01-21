Western Digital Aktie

Western Digital

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

21.01.2026 09:59:00

Jim Cramer Says AI Stocks Micron and Sandisk (Up Over 600% Since January 2023) Can Go Even Higher

CNBC's Jim Cramer, a former hedge fund manager who earned returns of 24% annually during a 14-year period, recently talked about the unprecedented memory chip supply shortage that has caused stocks such as Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) to skyrocket.Micron has added 625% since January 2023, and Sandisk has advanced 1,050% since the company split from Western Digital in February 2025. But Jim Cramer says they still have room to run. "Can these stocks keep going higher?" he asked rhetorically. "The answer is yes, in large part because we don't have enough equipment to expand production of these chips."Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
