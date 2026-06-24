UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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24.06.2026 14:00:00
Jim Cramer Says to Buy UnitedHealth Group Stock. Is He Right?
After falling to $255 per share in late March, UnitedHealth Group (NYSE: UNH) stock has been on a heater. The leading health insurer has skyrocketed some 57% since March 30 and is currently trading at $408 per share. It went from being down 22% year to date as of March 30 to being up 24% year to date as of June 22. The major catalyst for the recent spike is a move by the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) to raise Medicare Advantage insurers' rates by 2.48% in 2027.And Jim Cramer, host of CNBC's Mad Money, thinks it has more room to run. He said on his show recently:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
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24.06.26
|NYSE-Handel: Dow Jones in Grün (finanzen.at)
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22.06.26
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|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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16.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
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16.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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12.06.26