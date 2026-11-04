Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.11.2026 11:27:43
Jim Cramer Sees These 'Non-Magnificent' Tech Stocks Emerging as Market Leaders While Nvidia, Microsoft Struggle: 'It's Just Not The Tech That's Led Us'
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|31 040,00
|6,96%
|Microsoft Corp.
|478,95
|-3,29%
|NVIDIA Corp.
|162,86
|-8,59%
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