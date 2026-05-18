Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
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18.05.2026 06:00:13
Jim Ratcliffe’s Ineos takes €200mn punt on chemical sector peers
Group invests in basket of company equities and tells bondholders the sector is ‘undervalued’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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