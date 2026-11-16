Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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16.11.2026 13:03:00
JIM-Studie: Kommunikation per Messenger ganz vorne, passiver bei Social Media
Laut JIM-Studie 2026 posten Jugendliche seltener selbst, suchen aber häufiger per KI-Chatbot. KI-Antworten nehmen Jüngere eher hin als Ältere.
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