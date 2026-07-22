RACCOON Aktie
WKN DE: A0JKE7 / ISIN: JP3967050000
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23.07.2026 00:17:17
Jimothy, the Viral Raccoon, Scurries Across Your Screen in Google Animation
The short-spined critter also has a bobblehead, art contest, police sketch and recently won a race at a Seattle Mariners game.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 335,00
|-1,01%
|Alphabet A (ex Google)
|280,05
|-6,62%
|Alphabet C (ex Google)
|280,95
|-6,44%
|RACCOON CO LTD
|3,28
|0,00%
|SCREEN Holdings Co.,Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
|20,74
|-1,14%
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