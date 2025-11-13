Jimoto hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jimoto lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,03 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Jimoto hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,42 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at