Jimoto mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jimoto hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,36 JPY, nach 16,03 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at