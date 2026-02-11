Jimoto: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jimoto hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jimoto ein EPS von 14,74 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 9,70 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jimoto 8,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at