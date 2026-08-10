Jimoto stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jimoto äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,29 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jimoto ein EPS von 39,39 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,30 Prozent auf 10,11 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at