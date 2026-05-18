Jimoto zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jimoto hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -9,480 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Jimoto im vergangenen Quartal 9,80 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jimoto 8,40 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 89,93 JPY. Im Vorjahr hatte Jimoto 58,15 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37,69 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 32,76 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at