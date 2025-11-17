Jimoty,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jimoty,Inc Registered hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,69 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jimoty,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 475,4 Millionen JPY im Vergleich zu 427,1 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at