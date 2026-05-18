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18.05.2026 06:31:29
Jimoty,Inc Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jimoty,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,93 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 548,2 Millionen JPY gegenüber 449,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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