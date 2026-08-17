Jimoty,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jimoty,Inc Registered gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,91 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Jimoty,Inc Registered 14,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 551,4 Millionen JPY – ein Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jimoty,Inc Registered 495,7 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at