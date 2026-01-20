JIN AIR gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JIN AIR lud am 19.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 215,07 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -169,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,51 Prozent auf 352,83 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 358,22 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 168,180 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte JIN AIR ein Ergebnis je Aktie von 1857,00 KRW vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1 381,08 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 461,26 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 48,50 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1 366,43 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at