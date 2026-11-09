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09.11.2026 06:31:29
JIN AIR legte Quartalsergebnis vor
JIN AIR hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 598,60 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JIN AIR -534,000 KRW je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat JIN AIR mit einem Umsatz von insgesamt 413,08 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 35,73 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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