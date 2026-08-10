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10.08.2026 06:31:29
JIN AIR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
JIN AIR äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1293,95 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -305,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 360,30 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JIN AIR einen Umsatz von 306,07 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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