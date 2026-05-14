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14.05.2026 06:31:29
JIN AIR: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
JIN AIR hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 415,17 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 887,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,23 Prozent auf 422,98 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,85 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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