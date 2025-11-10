|
10.11.2025 06:31:29
JIN AIR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JIN AIR hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 527,55 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JIN AIR 815,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 304,34 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 364,58 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
