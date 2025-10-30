Jin Shan Development Construction: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jin Shan Development Construction lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,3 Millionen USD umgesetzt.

