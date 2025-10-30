|
Jin Shan Development Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Jin Shan Development Construction hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,80 Prozent zurück. Hier wurden 533,0 Millionen CNY gegenüber 618,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
