Jin Shan Development Construction mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jin Shan Development Construction präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at