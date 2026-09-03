Jin Shan Development Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jin Shan Development Construction veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Jin Shan Development Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,09 Prozent auf 726,7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 642,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at