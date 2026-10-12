12.10.2026 06:31:29

JIN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JIN äußerte sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

JIN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 66,63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 87,60 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,49 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 27,40 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 334,00 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei JIN ein Gewinn pro Aktie von 356,89 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat JIN in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 97,22 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: DAX vor freundlichem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen