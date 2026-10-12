JIN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JIN äußerte sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

JIN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 66,63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 87,60 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,49 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 27,40 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 334,00 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei JIN ein Gewinn pro Aktie von 356,89 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat JIN in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 97,22 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at