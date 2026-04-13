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13.04.2026 06:31:29
JIN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JIN hat am 10.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 82,65 JPY gegenüber 105,73 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,53 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 23,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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