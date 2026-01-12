JIN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JIN veröffentlichte am 09.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 62,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 56,44 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,99 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 21,06 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at