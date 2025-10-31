|
31.10.2025 06:31:28
Jinan Shengquan Group Share A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Jinan Shengquan Group Share A hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,72 Milliarden CNY – ein Plus von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jinan Shengquan Group Share A 2,53 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,306 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,72 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.at
