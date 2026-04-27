|
27.04.2026 06:31:29
Jinan Shengquan Group Share A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jinan Shengquan Group Share A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jinan Shengquan Group Share A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,86 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,46 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.