Jinan Shengquan Group Share A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jinan Shengquan Group Share A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jinan Shengquan Group Share A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,86 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,46 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at